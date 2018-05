O reeleito secretário-geral do PS, António Costa, assumiu no enceramento do Congresso do PS, na Batalha, este domingo, que a meta política do partido passa por ganhar as próximas eleições, regionais, europeias e legislativas, sobre as quais não assumiu claramente pretender uma maioria absoluta.

Sim, queremos ganhar as eleições europeias. Sim, queremos ganhar as eleições legislativas. Chegou também a hora de termos uma maior ambição. A nossa ambição tem de ser de provar que somos capazes de fazer uma excelente governação da Região Autónoma da Madeira”, afirmou António Costa, afirmando ao candidato que será apoiado pelo PS, o atual presidente da Câmara do Funchal, "Paulo Cafôfo, que vai ser ele o primeiro a ganhar as eleições na Região Autónoma da Madeira em nome do PS".

Sobre os atos eleitorais, António Costa realçou pretender ampliar os resultados eleitorais nas europeias. Para tal, o PS vai organizar uma convenção no final do ano e em junho de 2019, haverá nova convenção para definir o programa eleitoral para as legislativas.

Antes de falar sobre as próximas eleições, previstas para o próximo ano, António Costa anunciou, tal como fizera há dois anos, que quer contar com a figura da secretaria-geral-adjunta, cargo para o qual vai voltar a propor Ana Catarina Mendes.