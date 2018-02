António Costa disse que, apesar de o Estado ser o único acionista da Caixa Geral de Depósitos (CGD), não deve intervir nas funções de administração do banco e, por isso, não se deve pronunciar sobre o aumento dascomissões. As declarações do primeiro-ministro foram feitas esta quarta-feira, no debate quinzenal, no Parlamento, numa resposta a Assunção Cristas.

O Estado é o único acionista da CGD, mas não entendo a função de acionista do Estado como a de intervir nas funções de administração da Caixa. Não nos pronunciamos sobre atos isolados de administração porque dessa forma passaríamos a ser administradores da Caixa.”

A presidente do CDS foi quem abriu o debate quinzenal, questionando o primeiro-ministro sobre este aumento de comissões.

É aceitável este aumento de comissões?”, perguntou a líder do CDS, lembrando que a CGD é um banco público e que isso devia “fazer a diferença relativamente à política de comissões”.

A centrista notou que afinal, e apesar de ser um banco público, a CGD “não se diferencia dos outros bancos do mercado”.

E perante a resposta do primeiro-ministro, de que o Governo não devia interferir nas funções de administração da CGD, Assunção Cristas disse que "cabe ao acionista dar orientações à gestão da empresa". É aceitável que "o Governo não dê nenhuma indicação?", questionou.

A líder do CDS lembrou ainda que muitos clientes da Caixa são idosos que, agroa, veem o aumento das pensões "comido pela comissão" do banco.