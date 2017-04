O primeiro-ministro confirmou esta terça-feira que Mário Centeno foi sondado para presidente do Eurogrupo, mas defendeu que essa "não é prioridade" e que é útil que o ministro das Finanças mantenha margem de atuação política na Europa.

Esta posição foi assumida por António Costa em entrevista à Rádio Renascença, que durou cerca de 55 minutos e que foi conduzida pelas jornalistas Graça Franco e Raquel Abecasis.

De acordo com António Costa, Mário Centeno seria "certamente um excelente presidente do Eurogrupo", a sondagem que lhe foi feita "é prestigiante para ele próprio e para o país", mas o Governo português "não tem como prioridade" essa candidatura.

Nesta fase, é útil que o ministro das Finanças de Portugal tenha uma margem de liberdade de movimentação maior no quadro do Eurogrupo. Quem tem a presidência possui uma limitação acrescida - ou deveria ter, embora esse não seja o caso atual [com o holandês Jeroem Dijsselbloem], porque tem de ser um fator de unidade entre todos os ministros das Finanças", alegou o líder do executivo.