Em Bruxelas, no Conselho Europeu, do qual Donald Tusk foi reeleito presidente, o primeiro-ministro, António Costa, defendeu a continuidade da moeda única, a qual considera ser uma “base sólida” para a construção europeia com base nos cenários apresentados pela Comissão Europeia.

Eu lembro-me sempre de uma frase que o então primeiro-ministro António Guterres disse há cerca de 20 anos, quando a moeda única foi batizada de euro, que foi dizer ‘tu és euro e sobre ti nós iremos construir a nova Europa’”, disse o primeiro-ministro.

Para António Costa, passadas duas décadas sobre essas palavras, "é preciso completar a União Económica e Monetária e reforçar a política de convergência, sem o que as desigualdades se vão agravando”.

"Tête-à-tête" com Theresa May

Sobre o encontro bilateral que irá ter com a primeira-ministra britânica, António Costa considerou que a posição da Câmara dos Lordes sobre os direitos dos cidadãos comunitários a residir no Reino Unido vai ao encontro do objetivo do Governo de proteger a comunidade portuguesa.

A Câmara dos Lordes teve uma posição muito clara em matéria de proteção dos direitos dos já residentes no Reino Unido, que vai de encontro ao objetivo que naturalmente temos de proteger a nossa comunidade", apontou o primeiro-ministro.

De Theresa May, Costa disse-se pronto para ouvir "o seu ponto de vista e qual é o ponto de partida da sua negociação" para a saída do Reino Unido da União Europeia.

Na semana passada, o Governo britânico perdeu uma votação na Câmara dos Lordes sobre a lei para ativar a saída do Reino Unido da União Europeia, o que implica que a proposta de leiterá de voltar à Câmara dos Comuns.

António Costa disse que a questão da comunidade portuguesa residente no Reino Unido é "muito importante", mas ressalvou que "a relação com o Reino Unido transcende em muito" esse aspeto.

Importa-nos muito os cidadãos britânicos que residem em Portugal e que os britânicos continuem a poder frequentar Portugal como um dos seus principais destinos turísticos, como têm feito ao longo de décadas", referiu.