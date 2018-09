O deputado único do PAN, André Silva, apelou neste sábado em Madrid à “abolição” da indústria tauromáquica em Portugal e Espanha, criticando os dinheiros públicos que os dois países continuam a gastar no apoio a uma “atividade decadente”.

Em Espanha e em Portugal continuamos a gastar dezenas de milhões de euros na tauromaquia”, lamentou o deputado do PAN (Pessoas-Animais-Natureza), durante a intervenção que fez no final de uma manifestação contra as touradas em que vários milhares de pessoas percorreram as principais artérias da capital espanhola.