O PCP tem 12 medidas de estímulo à atividade das Micro, Pequenas e Médias Empresas, que apresentou hoje, véspera da mais que provável rejeição, no Parlamento, da descida da Taxa Social Única (TSU) para contrabalançar a subida do Salário Mínimo Nacional.

Destaca-se a redução do PEC e a programação da sua extinção até ao final da legislatura, resultante de propostas apresentadas pelo PCP nos Orçamentos do Estado para 2016 e 2017, mas referem-se também outras importantes propostas que permitem a redução de parte dos custos energéticos, nomeadamente na eletricidade, gás de garrafa e combustíveis utilizados na pesca e agricultura"

As medidas foram apresentadas pelo deputado Bruno Dias que deu um exemplo: "Concretizar a extinção do PEC em 2018, antecipando assim o processo de transição aprovado por proposta do PCP no atual orçamento, pela conclusão já em 2017 do processo de construção dos coeficientes técnico-científicos por setor e ramo de atividade".

O PEC - Pagamento Especial por Conta é uma forma de entregar imposto sobre o rendimento ao Estado, previsto no Código do Imposto sobre Rendimentos Coletivos (IRC), com base no volume de negócios (1%) do período de tributação anterior, com um limite mínimo de 850 euros.

Outras medidas:

Acesso ao crédito com juros, prazos e condições adequadas

Reprogramação dos fundos comunitários Portugal 2020 com programas específicos para MPME

Alargamento do regime de IVA após boa cobrança às empresas com até dois milhões de euros de faturação

Regime de conta-corrente entre MPME e o Estado para aliviar as tesourarias das empresas que sejam credoras

Alterar o Imposto de Selo para que as comissões dos terminais de pagamento automático fiquem a cargo da banca

Estender o regime do gasóleo profissional a atividades produtivas

Repor a taxa de IVA de 6% na eletricidade e gás natural

Definir um nível de incorporação de biocombustíveis no gasóleo à semelhança de Espanha

Medidas para redução da fatura energética

Criar um programa de valorização das MPME no âmbito da contratação pública

Isentar pequenas empresas da revisão legal de contas

O deputado comunista quis separar as águas entre a atualização do salário mínimo nacional para 557 euros já este mês e os eventuais benefícios ao investimento empresarial como "moeda de troca".

O líder parlamentar e presidente do PS, Carlos César, já disse que o Governo socialista procurará uma alternativa com os parceiros políticos da esquerda e os parceiros sociais, se a descida da TSU vier mesmo a ser chumbada amanhã.