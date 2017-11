A secretária de Estado Adjunta e da Educação prometeu no parlamento que vai ser feita “uma contagem do tempo de serviço” dos professores de forma faseada, que será negociada com os sindicatos.

“Vai haver uma forma de a contagem da carreira docente ser, de alguma forma, recuperada. Veremos com os sindicatos com que faseamento”, confirmou a secretária de Estado Alexandra Leitão, durante a audição que está a decorrer no parlamento no âmbito do debate da proposta de Orçamento do Estado de 2018 na especialidade.

O primeiro-ministro afirmou na terça-feira que o cronómetro da carreira dos professores vai voltar a contar para efeitos de progressão, lembrando, no entanto, que a reposição imediata e total dos anos de congelamento custaria 650 milhões de euros.

Esta quarta-feira, no parlamento, Alexandra Leitão reafirmou essa decisão em resposta à deputada do PSD Nilza de Sena, que tinha criticado a decisão de não contabilizar os nove anos de serviço em que a progressão de carreira esteve congelada, dizendo que “não é assim que se fazem as coisas”.

O PSD acusou o executivo de manter “um clima de guerrilha permanente”.

Falando sobre o descongelamento das carreiras da Função Pública e a polémica questão da não contagem de tempo de serviço dos professores, Nilza de Sena disse que “o PSD não teria prometido o que não conseguiria cumprir”.

“Não é discriminando, não é recusando reuniões até às vésperas”, criticou a deputada social-democrata, sublinhando que “as pessoas merecem respeito”.

Em resposta, Alexandra Leitão acusou o PSD de ser o primeiro responsável pela distinção da contagem de serviço dos diferentes trabalhadores da Função Pública.

“Não deixa de ser curioso que, depois de um Governo que durante cinco anos congelou todas as progressões, venha agora dizer que toda a culpa é de quem decidiu descongelar”, afirmou Alexandra Leitão, que lembrou que o descongelamento está a ser feito de acordo com as normas criadas pelo anterior Governo.

Professores vão voltar a aceder a 5º. e 7º. escalão das carreiras

A secretária de Estado Adjunta e da Educação anunciou ainda que em breve os professores poderão aceder aos 5.º e 7.º escalões da carreira, uma vez que deverá ser retirado o travão de acesso a esses escalões.

“Desde 2010 existe no estatuto da carreira docente uma limitação à progressão da carreira do 5º e 7º escalões. O travão que existia para acesso a esses escalões vai ser retirado”, lembrou Alexandra Leitão, anunciando que o executivo já elaborou uma portaria para acabar com esse travão e que esse documento “já se encontra na posse dos sindicatos”.

O acesso a estes dois escalões é uma das exigências que tem vindo a ser feita pelos sindicatos.

A questão do ensino profissional também foi referida pelo secretário de Estado da Educação João Costa, que anunciou que havia agora mais turmas e alunos: “Temos mais 15% de alunos nas vias profissionalizantes que cumprem as horas de formação estipuladas no catálogo e temos mais 9% de turmas”.

“Nós herdámos um caos em termos de planeamento de rede”, afirmou o secretário de Estado da Educação, garantindo que o ministério consegue agora “antecipar o planeamento da rede” e expandir a rede.

Sobre a formação de adultos, João Costa disse ainda que a sua equipa tem trabalhado para “fazer os possíveis para que renasça das cinzas”, lembrando que já foram criados 303 centros Qualifica e que hoje estão 78 mil adultos inscritos.

“Temos vindo a fazer um reforço da atividade dos centros”, disse o secretário de Estado, lembrando que “um dos deficits do país é a qualificação da população ativa”.

Enquanto o ministério e deputados da comissão parlamentar de educação e ciência discutem o próximo Orçamento do Estado, os professores realizam uma greve geral e uma concentração em frente ao parlamento, sendo uma das principais razões de luta a recuperação dos anos de serviço.