O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, anunciou, esta quarta-feira, no Parlamento, durante do debate do Estado da Nação, a construção simultânea de "79 centros de saúde por todo o país".

"Nunca tal tinha acontecido em Portugal", considerou.

No mesmo debate, o ministro assegurou que, "ontem mesmo, no Ministério das Finanças, foi feita a apresentação do [projeto do] Hospital Oriental [Lisboa]".

Adalberto Campos Fernandes considerou não estar completamente satisfeito e sublinhou que "estamos muito atrasados na recuperação do SNS, dado o estado que nos foi entregue em novembro de 2015".

Contudo, o ministro vangloriou-se também com o trabalho feito até agora: "Estamos a chegar praticamente ao meio da legislatura com 2/3 das medidas para a saúde cumpridas".

Campos Fernandes sublinhou que o foco das políticas do Governo em matéria de saúde está na redução das desigualdades, através da redução das taxas moderadoras e da aposta dos cuidados de proximidade.

Adalberto Campos Fernandes assegura que não houve cativações na saúde: “As únicas cativações que conhecemos são as cativações de memória da oposição que se esqueceu do que fez de 2011 a 2015”.

O agora ministro da Saúde aproveitou a intervenção no debate do Estado da Nação para assegurar que houve investimento nos recursos humanos. “Falar de ausência de investimento no SNS ignorando que existem mais 4 mil profissionais e que nos próximos meses serão integrados mais 1.300 médicos e 774 novos enfermeiros, bem como o aumento do número de médicos de família e melhoria de condições para a fixação de médicos no interior do país com incentivos concretos não é justo”, diz.

O ministro anunciou ainda que vai substituir a Linha de Saúde 24 e disse que "o desafio maior do Governo e na Saúde é poder chegar a 2019, quando se completam 40 anos do SNS e demonstrar que na saúde também havia uma política alternativa".