O deputado do CDS-PP, Anacoreta Correia, congratulou-se hoje com a queda do desemprego, embora defenda que é preciso mais tempo para perceber a relação entre a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) e a taxa de desemprego.

A queda estava a ser mais acentuada em 2015, em 2016 foi sendo atenuada, e hoje é também mais atenuada. Não deixa de ser positivo e, naturalmente, nós no CDS congratulamo-nos com isso, mas verificamos também que é preciso mais tempo para perceber qual é a relação entre a evolução do PIB e a evolução da taxa de desemprego", afirmou Filipe Anacoreta aos jornalistas, no parlamento.

O deputado afirmou que se verificou no passado "que a taxa de crescimento da economia era muito inferior aquela que foi expectada e, apesar disso, o desemprego baixou, e no trimestre em que a evolução do crescimento da economia foi mais favorável o desemprego evoluiu menos".

São dados que ainda não percebemos totalmente, mas que naturalmente sempre se verificarem que sejam positivos, no sentido de haver menos pessoas desempregadas e mais portugueses empregados, não podemos deixar de nos congratular com essa situação", declarou.

O Instituto Nacional de Estatística reviu hoje em baixa de 0,1 pontos percentuais a taxa de desemprego de janeiro para os 10,1%, valor mais baixo desde março de 2009, estimando para fevereiro uma nova descida para os 10%.

A estimativa provisória da população desempregada em fevereiro foi de 510,6 mil pessoas, menos 1,5% (7,7 mil) do que o valor registado no mês anterior e menos 5% (27,1 mil) do que o observado três meses antes (em novembro de 2016), enquanto a da população empregada foi de 4,6 milhões de pessoas, refere o INE.

A população desempregada de janeiro, por sua vez, foi estimada em 518,3 mil pessoas, tendo diminuído 0,4% em relação ao mês precedente (menos 2 mil pessoas), enquanto a população empregada foi estimada em 4,6 milhões de pessoas, tendo aumentado 0,1% (mais 2,8 mil pessoas) face ao mês anterior.

De acordo com o INE, a taxa de desemprego das mulheres (10,4%) excedeu a dos homens (9,5%) em 0,9 pontos percentuais face ao mês anterior, com a primeira manter-se inalterada e a segunda a diminuir 0,3 pontos percentuais.

Já o desemprego dos jovens situou-se em 25,4% e diminuiu 0,2 pontos percentuais em relação ao mês precedente, enquanto a taxa de desemprego dos adultos foi de 8,8% e diminuiu 0,1 pontos percentuais em relação àquele mês.