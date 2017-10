Os presidentes das câmaras eleitos pelo PS na área da grande Lisboa nas eleições autárquicas de 1 de outubro vão candidatar o autarca da capital, Fernando Medina, para liderar o Conselho Metropolitano de Lisboa.

A candidatura Fernando Medina à presidência do Conselho Metropolitano consta de um comunicado subscrito pelos presidentes das federações socialistas de Lisboa e de Setúbal, respetivamente Marcos Perestrello e António Mendes, ao qual a agência Lusa teve acesso.

Nesse comunicado, refere-se que o presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, foi primeiro convidado para o cargo.

Basílio Horta, porém, manifestou a sua "indisponibilidade para se candidatar novamente a presidente no Conselho Metropolitano de Lisboa, considerando que essas funções devem ser exercidas preferencialmente pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa".

"Obtido o acordo de todos os presidentes de câmara do PS da Área Metropolitana de Lisboa - Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Lisboa, Montijo, Odivelas, Sintra e Vila Franca de Xira - o PS candidatará a presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina", acrescenta-se no mesmo comunicado.