O presidente da Câmara de Lisboa manifestou-se este domingo “muito satisfeito” com as declarações do democrata-cristão Bagão Félix, que admitiu votar em Fernando Medina para um novo mandato à frente do município nas próximas eleições autárquicas.

Bagão Félix é uma personalidade com um grande percurso na vida pública e na vida política portuguesa”, sublinhou Fernando Medina quando questionado pelos jornalistas, na sequência das declarações hoje publicadas pelo Diário de Notícias.

Em entrevista ao jornal, o ex-ministro das Finanças afirma que simpatiza com a ideia de Medina continuar à frente da Câmara Municipal de Lisboa, referindo-se ao autarca como “um jovem político” que tem sido “um bom presidente”.

Naturalmente não vimos do mesmo quadrante político, mas é um reconhecimento do trabalho que tem vindo a ser feito e também uma grande palavra de incentivo para que continuemos a fazer esse trabalho no futuro”, declarou Fernando Medina, à margem da inauguração do Eixo Central de Lisboa, depois de uma intervenção orçada em 7,5 milhões.

Bagão Félix admitiu que Fernando Medina comete erros, “como qualquer um”, mas classificou o autarca como uma pessoa “elegante, ativa” e que está a fazer “uma boa gestão” na câmara.

Confrontado pelo DN com a candidatura da líder do CDS-PP, Assunção Cristas, Bagão Félix respondeu: “Para votar numa autarquia voto em pessoas, independentemente do partido (…) Por acaso, o doutor Fernando Medina é do Partido Socialista, mas se não fosse também era capaz de votar nele, penso que tem feito um bom trabalho”.

"Não há obra nem iniciativa política sem crítica"

O presidente da Câmara de Lisboa afirmou que não há obra nem iniciativa política sem crítica, ao inaugurar as obras do eixo central da cidade, que limitaram o trânsito e representaram um investimento de 7,5 milhões de euros.

Se não a fizéssemos [a obra] também teríamos crítica”, disse Fernando Medina, fazendo um balanço da intervenção: “É um espaço com passeios mais largos, mais 750 árvores plantadas, mais de 400 passadeiras rebaixadas, mais esplanadas e fruição do espaço público”.

Fernando Medina insistiu que a intervenção foi feita para “devolver o espaço público às pessoas”, no seguimento do projeto aplicado na avenida Duque de Ávila, situada nas imediações do eixo que compreende a avenida da República, a praça do Saldanha e a avenida Fontes Pereira de Melo.

“Esta é talvez a mais emblemática, de maior dimensão, mas é isto que queremos fazer em toda a cidade”, declarou o autarca, remetendo o estacionamento para os lugares disponíveis em parques subterrâneos.

Face às críticas da oposição e também expressas por moradores e comerciantes, Fernando Medina respondeu que os impactos serão minorados e que o comércio sairá a ganhar.

“Veja-se o que aconteceu no Terreiro do Paço, ao retirar os carros surgiram os restaurantes”, referiu.