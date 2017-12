O secretário-geral comunista sugeriu hoje uma "reflexão" alargada sobre a legislação da adoção e proteção de crianças e jovens, comentando o escândalo de alegadas ilegalidades num lar da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), na sequência da investigação da TVI.

Aquilo que temos para avançar é uma ideia da necessidade de reflexão em relação ao atual instituto da adoção e [sistema] de proteção de crianças e menores em risco [e respetiva legislação]", disse Jerónimo de Sousa, à margem de uma conferência sobre a Europa, organizada por ocasião do 153.º aniversário do Diário de Notícias, no Centro Cultural de Belém, Lisboa.

O caso denunciado em várias reportagens da TVI já está a ser investigado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e encontra-se em segredo de justiça e implica o rapto e tráfico de crianças nascidas em Portugal.

Os objetivos, em princípio, serão sempre proteger esses jovens em risco. Será que a conceção e a instituição está a fazer aquilo que é fundamental e dirigir-se a estes primeiros e principais interessados, as crianças e os jovens? Fica esta reflexão que tem de ser feita na sociedade", afirmou o líder do PCP.

Os supostos crimes teriam acontecido na década de 1990, com crianças levadas para um lar em Lisboa, que teria alimentado um esquema de adoções ilegais em benefício de famílias ligadas à IURD que moravam no Brasil e nos Estados Unidos.

Creio que o processo está sob investigação criminal, por parte do Ministério Público, com envolvência da Procuradoria-Geral da República. Acho que é importante e se impõe uma investigação a fundo para apuramento de factos e responsabilidades", defendeu Jerónimo de Sousa.

Segundo informações avançadas pela TVI, a IURD tem atualmente nove milhões de fiéis, espalhados por 182 países, 320 bispos e cerca de 14 mil pastores.

Esta igreja evangélica foi fundada no final da década de 1970, e é liderada pelo bispo Edir Macedo, considerado um os homens mais ricos do Brasil.

A IURD refuta as acusações de rapto e de um esquema de adoção ilegal de crianças portuguesas e considera-as fruto de "uma campanha difamatória e mentirosa".

No evento em que também esteve presente a coordenadora do BE, Catarina Martins, os líderes comunista e bloquista reiteraram as críticas à atual União Europeia e às pressões e constrangimentos de uma dívida insustentável, que consideram ter de ser reestruturada, condenando ainda as imposições de Bruxelas através da moeda única e as desigualdades dos países periféricos em relação às grandes potências como a Alemanha, além do "militarismo" crescente.

Esta quinta-feira, a coordenadora do BE classificou hoje como "gravíssimo" o escândalo de alegadas adoções de crianças ilegais num lar da IURD, mas definiu-o como "problema muito mais de justiça do que de legislação."