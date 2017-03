O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, afirmou hoje que o encerramento de balcões da Caixa Geral de Depósitos (CGD) é de um “cinismo atroz” por parte dos socialistas, comunistas e bloquistas.

No meu tempo ele [banco] era público e essas agências existiam porque é que agora têm de encerrar, agora que o banco tem de ser defendido como um banco público apoiado por comunistas, bloquistas e socialistas, isto é de um cinismo atroz, um cinismo atroz”, disse durante um almoço das mulheres sociais-democratas do distrito do Porto, realizado em Ermesinde.

Passos Coelho lembrou que o presidente da CGD veio dizer que, por causa do plano de restruturação, que não há “nenhuma razão” para que a caixa tenha balcões em partes do território nacional onde os outros bancos não têm, questionando se o facto de a caixa ser pública não pressupõe “até certo ponto” um nível de serviço público.

Se a ideia é não vale a pena estar onde os outros também não estão, como é que eles sustentam a ideia de que o banco deva ser público, há de ser público porquê”, questionou.

O social-democrata entendeu que se o Estado Português quer ter um banco público não pode deixar de observar as regras da concorrência, mas daí a dizer que tem de funcionar como um banco privado “desautoriza” quem entende que ele deva ser público.

A segunda coisa é como é que é possível que para manter o banco público haja uma emissão de obrigações perpétuas, ou seja, os privados vão comprar obrigações, que é como quem diz vão emprestar dinheiro à caixa para sempre (…) se isto não é começar uma privatização da caixa, o que seria”, sustentou.

Pedro Passos Coelho ressalvou que “há qualquer coisa de errado neste processo de privatização" porque aqueles que vão emprestar dinheiro à caixa vão receber um juro superior, um retorno maior do que aquele que o Estado Português lá vai meter.

Como é que os bloquistas, socialistas e comunistas justificam que a caixa esteja a pagar mais dinheiro aos capitalistas pelo dinheiro que recebe emprestado do que ao Estado que põem lá dinheiro dos contribuintes”, frisou.

Desta forma, o líder do PSD entendeu que “caiu a máscara da ilusão” porque aquilo que se diz não é aquilo que se faz, sublinhando que o Governo tem prestado um “mau serviço” a Portugal.

Nos próximos anos, no âmbito do plano estratégico negociado com Bruxelas, a CGD prevê dispensar 2.200 pessoas, o que o presidente executivo, Paulo Macedo, disse na passada sexta-feira que se fará, através de "pré-reformas e eventualmente rescisões por mútuo acordo".

Em termos de agências, a CGD quer chegar a 2020 com um número entre 470 e 490.

A CGD apresentou na semana passada os resultados de 2016 em que teve prejuízos históricos de 1.859 milhões de euros, mais de dez vezes mais os resultados negativos de 171 milhões de euros de 2015.

Debate sobre processo de descentralização começou mal

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, considerou hoje que a primeira fase de debate parlamentar sobre o processo de descentralização começou “muito mal” porque o atual governo “gosta muito de fazer de conta”.

Agora que podíamos iniciar um debate sério, aprofundado e um trabalho dedicado a um objetivo, que era não fazer de conta que estamos a lutar pela descentralização, mas aprovar de facto um novo quadro de descentralização que pudesse efetivamente entrar em vigor com um novo ciclo autárquico, a maioria começou, como tem sido repetido, com o pé esquerdo e começou novamente por chumbar uma proposta que o PSD fez para a constituição de uma comissão multidisciplinar para discutir esta matéria”, disse

O ex-primeiro-ministro referiu que esta discussão “começou mal” porque vivemos num tempo em que o atual governo “gosta muito de fazer de conta, mas não gosta de mudar coisa nenhuma” a não ser reverter o que foi feito por governos anteriores.

Na sexta-feira, nove diplomas sobre descentralização, de diferentes forças políticas, foram viabilizados para discussão na especialidade, mas a esquerda e o PAN reprovaram uma resolução do PSD para a constituição de uma comissão eventual sobre esta matéria.