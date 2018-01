A Comissão Organizadora do XXVII Congresso do CDS-PP decidiu que a reunião magna dos centristas, marcada para 10 e 11 de março, se realizará no pavilhão multiusos de Lamego.

A decisão foi tomada por unanimidade pela Comissão Organizadora do Congresso, presidida pelo secretário-geral, Pedro Morais Soares, após "análise de todas as candidaturas", de acordo com uma nota de imprensa divulgada hoje.

A eleição dos delegados concelhios e regionais decorre no dia 17 de Fevereiro, de acordo com o regulamento do Congresso, aprovado em Conselho Nacional no dia 05 de janeiro.

O regulamento do Congresso passou a permitir aos presidentes de distritais e concelhias do partido que exerçam outro cargo que os torne delegados por inerência ao Congresso que passem "a sua inerência de presidente do órgão a outro elemento do respetivo órgão".

A entrega de moções ao Congresso decorrerá até dia 23 de fevereiro.