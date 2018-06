O primeiro-ministro terá hoje ao seu lado, em Times Square, o surfista Garrett McNamara na ativação de um painel eletrónico de promoção do turismo em Portugal e assiste depois ao jogo da seleção no mundial de futebol.

Estes são dois dos momentos mais altos do último de sete dias do programa de António Costa nos Estados Unidos e que se desenrolará entre Nova Iorque e Newark.

Segundo fonte do Governo português, na ativação do painel eletrónico de publicidade ao turismo em Portugal, além de Garrett McNamara estará também presente o brasileiro Rodrigo Koxa. Ambos bateram recordes ao surfarem a onda da Nazaré.

O painel de promoção ao turismo em Portugal terá 30 metros de altura, numa sessão informal em que estará presente a secretária de Estado desta área, Ana Mendes Godinho.

De acordo com dados do Governo, o turismo em Portugal, com proveniência dos Estados Unidos, tem crescido nos últimos anos sempre acima dos 10%.

Antes da sessão nesta emblemática praça de Nova Iorque, a Times Square, logo ao início da manhã o primeiro-ministro abre um seminário económico no Harvard Club, durante o qual António Costa fará uma intervenção em que deverá apresentar dados sobre a evolução económico-financeira do país nos últimos anos.

Uma das principais componentes desta viagem de António Costa aos Estados Unidos tem sido a economia, sendo objetivo do Governo português avançar para novas parcerias no domínio empresarial, tendo em vista captar novos investimentos diretos norte-americanos em Portugal.

Esta nossa ofensiva diplomática está a ser preparada com grande detalhe desde setembro passado. Queremos aproveitar a 'onda' de popularidade de Portugal nos Estados Unidos para aumentar ainda mais a notoriedade do país, atrair novos investimentos, captar ainda mais turistas e reforçar os laços na cooperação científica e universitária", sintetizou à agência Lusa fonte do executivo.

Em Newark, o primeiro-ministro dará sequência ao segundo objetivo desta sua visita aos Estados Unidos, encontrando-se com a comunidade portuguesa.

Pelas 14:00 locais (19:00 de Lisboa), António Costa vai assistir no Sport Club Português de Newark à estreia da seleção nacional de futebol no Campeonato do Mundo da Rússia, num jogo diante da Espanha.

Depois, do jogo, o primeiro-ministro desloca-se ainda ao monumento dos veteranos luso-americanos, onde deporá uma coroa de flores, e regressa a Nova Iorque ao início da noite para participar num jantar de gala da Câmara de Comércio Luso-Americana.