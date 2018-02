O deputado e ex-ministro social-democrata Fernando Negrão é candidato à liderança parlamentar do PSD, confirmou a TVI.

O anúncio público tem lugar nesta quinta-feira, às 16:30, em conferência de imprensa, no Parlamento, e surge no dia seguinte à demissão de Hugo Soares.

Fernando Negrão tinha assumido na sexta-feira que estava mais do que preparado para assumir a liderança da bancada.

Se não estivesse preparado para ser líder parlamentar depois de nove anos como deputado quase que me poderiam passar um atestado de incompetência”, afirmou em entrevista ao jornal Sol.

Já hoje, numa missiva aos restantes deputados da bancada, Fernando Negrão começa por saudar o ainda líder parlamentar Hugo Soares e a direção que “agora cessa funções, o que aconteceu por vontade dos próprios”, reconhecendo o seu trabalho “muito válido e competente de oposição a uma falsa, contraditória e nociva maioria que, em detrimento dos interesses de Portugal e dos portugueses, tem como prioridade quase exclusiva a manutenção do seu poder”.

É, pois, neste espírito e após disso ter dado nota ao presidente eleito do nosso partido, com uma forte vontade de inclusão, através da valorização das equipas de coordenação e de cada um dos colegas, que venho dar-lhes conta da minha candidatura a presidente do Grupo Parlamentar”, indica o candidato.

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, anunciou, na quarta-feira, que iria "devolver a palavra aos deputados para eleger uma nova direção parlamentar", depois de Rui Rio lhe ter manifestado o desejo de trabalhar com outra liderança de bancada.

As eleições realizam-se no próximo dia 22 de fevereiro.

A decisão foi comunicada aos deputados na reunião de ontem da bancada do PSD e foi tomada depois de um encontro que decorreu no passado sábado com Rui Rio, no qual o líder eleito do PSD lhe terá manifestado “o desejo de trabalhar com outra direção parlamentar”.

Após a reunião, o líder parlamentar do PSD afirmou que foi sua a decisão de convocar eleições para a bancada e não se recandidatar, perante a vontade expressa por Rui Rio de trabalhar com “uma direção do grupo parlamentar diferente”.

“É evidente que não sou candidato”, afirmou Hugo Soares, no final da reunião da bancada do PSD, questionado pelos jornalistas.

Sobre os motivos que o presidente eleito do PSD lhe terá dado para não querer continuar a trabalhar consigo, Hugo Soares frisou que Rui Rio “não tem de explicar motivos nenhuns”.

“A decisão é minha e eu é que tenho de perceber se da parte do doutor Rui Rio há ou não há confiança política e vontade de continuar a trabalhar com a atual direção parlamentar (…) O doutor Rui Rio transmitiu-me o desejo de trabalhar com uma direção de grupo parlamentar diferente, cabe ao presidente do grupo parlamentar interpretar os sinais e a decisão é minha de devolver a palavra aos colegas deputados para eleger nova direção”, explicou.

Para Hugo Soares, a conversa com Rui Rio “era a condição que faltava” para tomar a decisão de convocar eleições.

Sobre o seu sucessor, Hugo Soares manifestou-se convicto que na bancada do PSD, “a maior do parlamento”, “há várias e vários colegas com capacidade de protagonizar o combate a António Costa e de serem excelentes líderes parlamentares” e aproveitou para deixar um elogio ao ainda presidente do partido.