O PSD exigiu hoje ao primeiro-ministro, António Costa, que sustente as críticas que fez no debate do estado da Nação sobre a PT/Altice, nomeadamente sobre o funcionamento das comunicações durante o incêndio de Pedrógão Grande.

Em requerimento entregue no parlamento, os sociais-democratas consideram que António Costa “fez vários juízos pejorativos e críticas pessoais à PT/Altice, com base em informações de que dispõe mas que não são do conhecimento dos cidadãos em geral nem dos deputados”.

Os deputados abaixo assinados do GP-PSD vêm requerer ao senhor primeiro-ministro o envio das informações que permitiram sustentar tais declarações”, exigem os sociais-democratas.

As declarações de António Costa criaram mais uma "arma" política esta semana, após o debate do Estado da Nação. Depois de o chefe do Executivo ter dito que estava preocupado com o futuro da PT e, indo mais longe, chegar a assumir não era cliente da MEO, detida pela Altice, que seria a operadora que mais falhas registou durante os incêndios de Pedrogão Grande.