Já há fumo branco para as secretarias de Estado em remodelação no Governo. E a novidade do comunicado é também a substituição na secretaria de Estado da Florestas e Desenvolvimento Rural.

O chefe de Estado nomeou hoje, por proposta do primeiro-ministro, oito novos secretários de Estado que vão tomar posse na sexta-feira às 19:30, no Palácio de Belém, segundo uma nota divulgada no portal da Presidência da República.

Na maior mudança na composição do XXI Governo Constitucional desde a posse, que ocorreu em 26 de novembro de 2015, são alterados os titulares de sete secretarias de Estado de cinco ministérios e é ainda criada uma nova secretaria de Estado da Habitação, que será assumida pela arquiteta Ana Pinho.

São os seguintes os novos secretários de Estado:

Ana Paula Zacarias Assuntos Europeus Eurico Brilhante Dias Internacionalização Tiago Antunes Presidência do Conselho de Ministros Maria de Fátima Fonseca Administração e Emprego Público António Mendonça Mendes Assuntos Fiscais Ana Teresa Lehmann Indústria Miguel João de Freitas Florestas e Desenvolvimento Rural Ana Pinho Habitação

Eurico Brilhante Dias, que vai assumir a pasta da internacionalização, foi porta-voz do PS quando o líder era António José Seguro e era um dos poucos homens seguristas que integrava a bancada parlamentar do PS.

No último ano e meio, o gestor foi-se aproximando da ala e da linha de António Costa, e assim recuperou influência na bancada socialista. Subtitui Jorge oliveira que pediu a exoneração do cargo no âmbito do caso das viagens pagas pela Galp ao Euro2016.

Para o Ministério da Economia entra também Ana Teresa Lehmann, professora na faculdade de Economia da Universidade do Porto. Fica com a pasta da indústria deixada por João Vasconcelos que também pediu a demissão.

Margarida Maques, que ocupava o cargo de secretaria de Estado dos assuntos europeus, vai abandonar o Governo e para o seu lugar entra Ana Paula Zacarias, vice-presidente do Instituto Camões e diplomata de carreira.

Tiago Antunes será o novo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros que substitui Miguel Prata Roque, que pediu para abandonar o Executivo.

Uma nova pasta dá lugar a Ana Pinho na secretaria de Estado da Habitação, que volta a ser um tema "quente" para o Governo.

Para os Assuntos Fiscais vai António Mendonça Mendes e a secretaria da Administração e Emprego Público, Maria de Fátima Fonseca, é ocupada por Maria de Fátima Fonseca.

A novidade deste comunicado é Miguel João de Freitas para as Florestas e Desenvolvimento Rural em substituição de Amândio Torres.