A secretária de Estado da Segurança Social afirmou que o Governo apresentou uma proposta de trabalho aos parceiros parlamentares sobre a segunda fase da revisão das reformas antecipadas, que não está fechada, confirmando que novas alterações só avançarão em 2019.

O Governo apresentou, na passada semana, uma proposta de trabalho aos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, do PC e do PS e está a trabalhar com uma proposta de trabalho base em que estamos a avaliar" uma segunda fase da revisão das reformas antecipadas, disse a secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim, à margem da apresentação do novo serviço eletrónico da Segurança Social Direta, em Leiria.