Portugal pediu explicações, cara a cara, ao presidente do Eurogrupo por este ter dido que os países do sul não devem gastar dinheiro em "álcool e mulheres".

O diálogo foi captado pelas câmaras dos jornalistas portugueses, esta manhã, no início da reunião de ministros das Finanças que decorre em Malta.

Na ausência do ministro Mário Centeno, coube ao secretário de Estado Adjunto, Mourinho Félix, dizer a Jeroen Dijsselbloem que Portugal ficou "chocado" e exige um pedido de desculpas.

Mas o presidente do Eurogrupo não se ficou e diz que considera a reação portuguesa igualmente "chocante".

Antes, à entrada para a reunião do Eurogrupo, que decorre esta manhã em Malta, Jeroen Dijsselbloem, disse que não se demite depois das polémicas declarações sobre os países do Sul da Europa, mostrando-se disponível para cumprir o seu mandato ao fim.

Só sei de duas coisas: Ainda sou ministro das Finanças da Holanda e presidente do Eurogrupo e que o meu mandato no Eurogrupo acaba em janeiro”, afirmou.

Embora admita que possa existir alguma 'lacuna' depois das eleições legislativas holandesas, Dijsselbloem considerou que "não há urgência" em discutir esse assunto no Eurogrupo desta sexta-feira. No entanto, o presidente do Eurogrupo disse que irá ao Parlamento Europeu falar sobre a Grécia em 27 de abril.