O ex-coordenador do Bloco de Esquerda João Semedo é o candidato do partido à Câmara do Porto e João Teixeira Lopes, que já foi candidato à Câmara do Porto em 2009, vai ser o primeiro nome da lista para a assembleia municipal.

Nas eleições do próximo outono, Semedo vai defrontar o atual presidente da autarquia, o independente Rui Moreira, o candidato do PSD, Álvaro Almeida, e a candidata da CDU, Ilda Figueiredo.

O médico João Semedo, de 65 anos, dirigiu o Bloco de Esquerda em conjunto com a atual coordenadora, Catarina Martins, entre 2012 e 2014, numa solução de liderança a dois, fórmula que os bloquistas viriam a abandonar.

Cancro na laringe

Membro do Bloco desde 2007, João Semedo foi deputado à Assembleia da República entre 2006 e 2015, ano em que renunciou ao mandato devido a um cancro na laringe, uma doença da qual já está restabelecido.

Há um ano, o ex-deputado saiu da Mesa Nacional do BE. Uma decisão que, disse na altura, não era tomada por discordância ou desmotivação, mas sim por considerar ser tempo de "ter outra forma de intervenção política e partidária".

João Semedo nasceu em Lisboa, mas vive no Porto há 40 anos, cidade onde exerceu a sua profissão e desenvolveu a sua atividade política, social e cultural.

Participou na fundação do Sindicato dos Médicos do Norte e integrou a direção do FITEI e da cooperativa artística Árvore, tendo igualmente trabalhado em diversos serviços de saúde públicos, privados e sociais.

Fez uma pós-graduação em Toxicodependências, trabalhou na Associação Norte Vida com a população sem abrigo.

Entre 2000 e 2006, foi presidente do Conselho de Administração do Hospital Joaquim Urbano, unidade do Serviço Nacional de Saúde especializada em doenças respiratórias e infeciosas.

Em 2006, deixou a administração do hospital para ser deputado da Assembleia da República em regime de exclusividade.

Luta contra Fascismo

Antes do 25 de Abril de 1974, João Semedo foi militante comunista. Ingressou na UEC/PCP em 1972. Em 1973 foi detido pela PIDE/DGS, acusado de atividades subversivas.

Fez parte da Comissão Central da UEC (juventude comunista) e do Comité Central (CC) do PCP. Demitiu-se do CC do PCP em 1991 e abandonou o partido em 2003, ano em que participou na criação da Renovação Comunista.

Em 2004, como independente, integrou a lista do BE ao Parlamento Europeu e, em 2005, foi candidato à Assembleia da República pelos bloquistas, candidatura que repetiu em 2009 e 2011 como cabeça de lista pelo círculo do Porto.

Como deputado integrou diversas comissões parlamentares (saúde, assuntos europeus, orçamento e finanças), as duas comissões de inquérito ao BPN (2009 e 2012), a comissão de inquérito ao caso PT/TVI (2010) de que foi o relator e comissão de inquérito à aquisição dos submarinos (2014). Foi autor de diversos projetos de lei de cuja aprovação resultaram, entre outros, o testamento vital, a prescrição de genéricos, o estatuto do dador de sangue, a carta de direitos dos utentes do SNS e os tempos de espera no SNS.

Em 2015, participou na fundação do movimento cívico “Direito a morrer com dignidade”, a cuja coordenação pertence desde então.

Em 2016 foi distinguido pela Câmara Municipal do Porto com a Medalha de Mérito/Grau Ouro da cidade.

Já João Teixeira Lopes, que concorre à Assembleia Municipal, é licenciado em Sociologia e professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É dirigente do BE e foi deputado na IX e X legislaturas.

Em 2009, Teixeira Lopes foi candidato à Câmara do Porto, tendo obtido 2,6% dos votos.