As piscinas dos hotéis são responsáveis por um terço das doenças ligadas ao cloro e águas tratadas. Estamos a falar de 27 219 doenças e oito mortes só nos Estados Unidos. Esta é a conclusão de um estudo do Centro de Controlo de Doenças e Prevenção.

Os surtos aconteceram em pessoas que estiveram nos mesmo locais e em contacto com água tratada.

E de quem é a culpa? Dos parasitas e das batérias. Os surtos foram causados pela parasita Cryptosporidium, mais conhecida por Crypto, que consegue sobreviver mesmo em piscinas com uma manutenção regular.

E o quê que provocam aos nadadores? Doenças gastrointestinais ou diarreia.

Pelo menos seis das oito mortes e 16% das doenças podem ter sido atribuídos por outra batéria, também presente, Legionella, que causa a doença dos legionários, pneumonias severas, febres e gripes.

O conselho é bastante afirmativo seja qual for a pessoa. Uma vez que esteja na água não a beba. E mesmo que se conseguia proteger de alguns germes, não se consegue protege contra tudo o que está nestas águas", disse a autora do relatório e chefe do Programa de Natação Saudável CDC's, Michele Hlavsa, citada pela BBC.