O Produto Interno Bruto (PIB) português cresceu 2,7% no ano passado, adianta a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística, divulgada esta quarta-feira. É o valor mais alto desde 2000, ou seja, desde o início do século.

Esta evolução resultou do aumento do contributo da procura interna, refletindo principalmente a aceleração do Investimento, uma vez que a procura externa líquida apresentou um contributo idêntico ao registado em 2016".

A estimativa rápida do crescimento da economia hoje divulgada pelo INE vai de encontro ao que os economistas previam e está acima da estimativa de crescimento para o ano passado que consta no Orçamento do Estado para 2018 (2,6%).

As exportações continuam a dar grande impulso à economia. Cresceram 10,1% no ano passado e é preciso recuar seis anos para encontrar um crescimento a esse ritmo. Os combustíveis e os automóveis foram responsáveis por mais de 1/3 do aumento das vendas ao exterior. No final de janeiro, o ministro das Finanças adiantou que as exportações portuguesas atingiram 42% do PIB no ano passado.

Centrando-nos nos dados do INE agora sobre o último trimestre do ano, o crescimento foi 2,4% nesse período (outubro a dezembro). Pode-se concluir que a economia acelerou ligeiramente no face aos três meses anteriores, altura de uma expansão de 2,5%.

Houve uma "aceleração mais intensa" das exportações de bens e serviços e do que das importações no quarto trimestre.