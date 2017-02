A economia nacional cresceu 1,4% em volume no conjunto de 2016. O número foi revelado hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Uma taxa que fica acima dos 1,2% previsto pelo Governo e também na projeção avançada ontem pela Comissão Europeia, de 1,3%.

Mesmo assim este aumento do Produto Interno Bruto (PIB) representa menos 0,2 p.p. que o verificado no ano anterior.

Taxa Variação Anual (%)

2014 2015 2016 4º trimestre 2016 0,9 1,6 1,4

"O contributo da procura interna para a variação do PIB diminuiu, refletindo a redução do Investimento e, em menor grau, a desaceleração do consumo privado. A procura externa líquida apresentou um contributo significativamente menos negativo que em 2015", refere o INE.

Ao nível do trimestre, o último do ano o PIB registou, na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, um aumento de 1,9% em volume.

Segundo o Instituto “esta aceleração do PIB resultou do aumento do contributo da procura interna, observando-se uma recuperação do investimento e um crescimento mais intenso do consumo privado”.

Já o contributo da procura externa líquida “foi negativo, contrariamente ao observado no trimestre anterior, refletindo a aceleração mais acentuada das Importações de Bens e Serviços em volume que a das Exportações de Bens e Serviços”.

Na comparação do quarto trimestre com o trimestre anterior, o terceiro do ano, o PIB aumentou 0,6% em termos reais [sem o efeitos da evolução dos preços, a inflação] (variação em cadeia de 0,8% no trimestre anterior).

Taxa de Variação Cadeia (%)