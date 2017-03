As economias da zona euro e da União Europeia cresceram no ano passado, mas o ritmo de expansão abrandou.

No acumulado de 2016, o PIB dos 19 países que partilham a moeda única evoluiu 1,7% o que compara com os 2% de 2015, apontam dados do Eurostat, o gabinete de estatísticas da União Europeia.

Já na UE no seu todo, o PIB cresceu 1,9%, o que compara com os 2,2% de criação de riqueza do ano anterior.

Segundo uma estimativa do gabinete de estatísticas da UE, no quarto trimestre de 2016, o PIB da zona euro cresceu 1,7% na zona euro, face ao período homólogo de 2015, e 0,4% na comparação com o trimestre anterior.

Em Portugal, o PIB cresceu 1,6% no ano passado.