O veto de Marcelo Rebelo de Sousa às alterações à lei do financiamento dos partidos “era esperado”, na opinião da comentadora da TVI Manuela Ferreira Leite, ao contrário da fundamentação do Presidente da República para devolver o diploma aos deputados, que não só considerou “original” como disse atingir o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, nas suas funções.

Era um desfecho esperado. Não se esperava que o Presidente da República fosse promulgar uma lei que tão controversa se tornou. Achei original o fundamento, porque não invocou nenhuma razão de constitucionalidade, levantou um problema de fundo que, por outras palavras, é o mesmo que dizer: ‘não posso promulgar uma coisa que desconheço’. Acho que foi uma crítica grande a um ponto sério do nosso país que tem a ver com o sistema legislativo”, começou por dizer Manuela Ferreira Leite, no seu comentário às quintas-feiras na 21.ª Hora da TVI24.