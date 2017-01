Fiz parte do milhão e 600 mil espectadores que, em média, viam todos os domingos Marcelo no jornal das 20 da TVI.

Fiz parte do milhão e 200 mil espectadores que, em média, viram a primeira entrevista do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, ao fim do primeiro ano de mandato.

Profissionalmente, fui opção quando o Júlio Magalhães deixou Lisboa para seguir com a sua vida no Porto e havia que encontrar um jornalista que interagisse com Marcelo.

Essa decisão não foi tomada por mim, mas recebi-a com todo o entusiasmo e uma forte expectativa.

Já antes, ainda na RTP, tinha feito um programa similar tendo à minha frente, todas as segundas-feiras, durante cinco anos, uma mente brilhante chamada António Vitorino.

Marcelo não era uma novidade na arte de perguntar sem entrevistar, mas era desafiante pelo seu longo percurso como comentador e pelo seu ímpar carisma televisivo. Como jornalista, interessava-me o conteúdo noticioso dos comentários. Como estudiosa pelo fenómeno dos media, a minha curiosidade focava-se na capacidade de comunicação política televisiva.

Foram anos de aprendizagem, de conhecimento.

Marcelo Rebelo de Sousa tem o dom de controlar o processo comunicativo. Como comentador, era ele que antecipava o “jogo”. Como entrevistado, as regras são definidas pelos jornalistas.

O Presidente é melhor do que o entrevistado. Marcelo não precisa de mediação. Nos afectos, não é necessário que alguém se coloque pelo meio. É um momento de entrega. Não se produzem afectos. Existem ou não existem. São falsos ou verdadeiros. É só.

O Presidente-comentador transmite-os todos os dias. O Presidente- entrevistado não os comunicou.

Se insisto neste ponto, é porque ela é a verdadeira marca que assinala o primeiro ano da liderança de Marcelo Rebelo de Sousa e que o distingue dos seus antecessores: a afectividade. O resto está para ver, mas será sempre neste instante um puro exercício de adivinhação.