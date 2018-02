Manuela Ferreira Leite disse, nesta quinta-feira, no seu espaço de comentário na TVI24, não compreender a intenção de CDS-PP e PAN em criminalizar quem abandona idosos no hospital quando o cerne da questão está na origem deste problema.

Tenho muita dificuldade em admitir ou aceitar que se legisle sobre comportamentos das pessoas, porque há certas coisas que não se legislam, como sentimentos, valores, princípios. Não é por estar numa lei que as coisas se transformam. Acho que abandonar alguém no hospital é uma coisa absolutamente odiosa. Mas vamos pensar primeiro nos motivos que poderão levar alguém a fazer uma coisa tão criticável como abandonar um pai ou uma mãe num hospital. Provavelmente, 99% dos casos são de natureza financeira ou por não terem condições para quem precisa de assistência. Não se fazem leis a dizer: o senhor não seja mau, passe a ser bom" , defendeu a antiga ministra das Finanças.

Para a comentadora da TVI24, os deputados deveriam estar mais preocupados em encontrar soluções para as famílias que não têm capacidade, seja financeira ou habitacional, para tratarem condignamente os seus familiares, encontrando nos hospitais o conforto de que se trata de um local seguro.

Talvez haja muitas pessoas que pensem que estar no hospital é a melhor coisa que lhe podia acontecer, porque está num sítio seguro, é tratado, acompanhado, coisa que em casa poderá não acontecer. Quando surge um problema dramático como este, a tendência não deverá ser evitá-lo através da penalização das pessoas que o executam e sim como é que nós vamos resolver este problema para que ele não tenha esta consequência. Aquilo que deve preocupar os políticos e aquilo que deve preocupar o Estado é arranjar muitos mais lugares onde possam ser internadas pessoas que não tenham capacidade de ser acompanhadas pelos seus familiares, do que deixar tudo na mesma mas criminalizar as pessoas. Se for assim, pergunto qual é a ajuda que um filho ou uma filha pode dar se estiver preso? Não resolve o problema da pessoa em causa. Até dá uma ideia má do país. Dá ideia que ao fazer-se uma lei desta natureza existem centenas de casos, que se calhar existem, de pessoas que estão no hospital e deveriam dar o seu lugar a outros que precisam de tratamento."