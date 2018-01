Manuela Ferreira Leite garantiu, esta quinta-feira, no seu comentário na TVI24 que disse e reafirma que o "PSD deve vender a alma ao diabo" por considerar que a verdade deve ser dita mesmo que quem ouça não goste de a ouvir.

"O contexto foi uma pergunta que me fizeram dizendo que Rui Rio provavelmente podia ter tido uma votação superior caso não tivesse cometido algo considerado um grande erro político, que foi anunciar o que faria quando se candidatasse as eleições legislativas. Ao que eu respondi, e respondo, que considerar um erro algo que é uma verdade - e uma prova de honestidade e de coragem - é estarmos a inverter todos os valores", afirmou.

Para a comentadora da TVI24, "as pessoas gostam de ser enganadas" e ficaram ofendidas por Rui Rio ter optado pela verdade.

"Eu pensava que ser desonesto, enganar os cidadãos, é algo que é errado. Afinal, não. Pelos vistos as pessoas gostam de ser enganadas e quando não são enganadas, não gostam. Acham que ele está a dizer uma coisa que não devia. Tudo o que é verdade, tudo o que se pensa, deve ser dito. Ainda por cima, porque nós estamos numa situação política – que é legal, que é legitima – mas que nos ensinou a conviver com algo de absolutamente inesperado, com cenários absolutamente inesperados após eleições".

A antiga ministra das Finanças lembrou ainda que "em democracia, todos os cenários são possíveis" e que por isso "temos a obrigação de pensar que todos os cenários são legítimos e que quem se candidata tem a obrigação de dizer ao que vem

"Um candidato a eleições tem a obrigação de dizer como reagirá. Porque seguramente, ele já pensou o que fará. Os militantes do PSD estão numa situação em que se sentiram muito enganados porque o partido ganhou as eleições e não está a governar”.

E relembra que foi neste contexto, "da crítica de ele dizer alguma coisa que os militantes do PSD não gostam, eu disse que, nessa situação, as pessoas podem ter de vender a alma ao diabo, que significa que as pessoas muitas vezes deverão não fazer aquilo que desejam fazer, mas fazer a contra gosto outra coisa em nome de interesses superiores. neste caso, o interesse é o interesse superior do país".

Manuela Ferreira Leite lembrou ainda que “em todos os momentos que o PS ganhou com maioria relativa, quem viabilizou o Governo minoritário foi sempre o PSD”.