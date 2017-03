Pecunnia non olet, uma velha máxima romana, definia os princípios do império: o dinheiro não tem cheiro, não tem cor. Todos são bem-vindos, desde que o tragam.

A banca portuguesa já não existe. Perdeu-se para capital estrangeiro, de Espanha até à China, tal como se perderam as grandes figuras de bandeira, de Jardim Gonçalves a Ricardo Salgado. Uma espécie de viagem sem retorno, num misto de surpresa e indignação tamanha foi a reverência que sempre mereceram.

Por entre um mosaico despedaçado, ainda é suposto haver um banco português, a Caixa Geral de Depósitos, mas a quem tem faltado cumprir um único desígnio nacional. Nem ajudou as pequenas e médias empresas, nem desenvolveu um cluster genuinamente luso e competitivo, fosse ele o mar, as start ups ou outra coisa qualquer.

Sabemos agora - depois de tantas audições na comissão de inquérito que até nos fazem esquecer do propósito inicial - que serviu para acomodar boys do bloco central, serviu para fazer empréstimos sem nenhum contraparte, e foi útil ainda para maquilhar as contas dos outros bancos.

No fundo, a Caixa não é um banco português. É um banco tuga! Pago pelos contribuintes, cuja cifra de imparidades se diluem nos mais de 40 mil milhões de euros de crédito malparado que, zelosamente, todo o nosso sistema financeiro foi acumulando nos últimos anos.

Samuelson chamava-lhe capitalismo crony, o capitalismo de amigalhaços! A definição, embora tivesse nascido para baptizar a economia japonesa dos anos noventa, assenta que nem uma luva para descrever o que se passou por cá.

O que espanta nesta crise que arrasou a banca portuguesa é que ainda não foi encontrado um único responsável. Quem pagou as consequências das milhares de falências, do desemprego, da perda de rendimentos foi quem nada teve a ver com as decisões mirabolantes então tomadas, desde créditos sem nexo a outros sem qualquer rigor.

Quem lá estava, nem se preocupou. Quem liderava a banca e precipitou a crise converteu-se: passou a liderar fundos, reinventou-se com o crédito incobrável, vendido depois ao desbarato. Um lifting sem rugas: até passaram a pedir novas regras mais apertadas de vigilância. Os mesmos que pediam maior liberdade de acção.

No meio de tudo isto, outra angústia: a nulidade dos reguladores. Banco de Portugal e CMVM aprovaram um aumento do capital do BES quando o banco já estava falido. Mais tarde, conseguiram ainda avalizar um aumento de capital do Banif sem nenhum alarme. O mesmo Banif que contou com dois administradores designados pelo Estado durante o tempo da troika e que, em momento algum, repararam no buraco imenso em que todos viemos a cair.

Camus escrevia que a honra era a última riqueza dos pobres. Temos a banca que merecemos, apenas isso.