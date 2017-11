Manuela Ferreira Leite disse, esta quinta-feira à noite, que os professores estão a ser manipulados para algo que não é suscetível de ser resolvido, já que as reivindicações que fazem não estão contempladas no Orçamento do Estado. No comentário semanal sobre atualidade política na “21ª Hora” da TVI24, a antiga ministra da Educação alertou que toda a polémica em torno da carreira docente pode não passar de um enorme “exercício de hipocrisia política”.

O Governo está cansado de saber que isto não é possível do ponto de vista orçamental. Os parceiros que apoiam o Governo estão cansados de saber que isto não é possível. Passaram horas e horas em negociações sobre o Orçamento. Aprovaram o Orçamento. Globalmente. Sem lá estar uma verba que, pelos vistos, é tão fundamental que parece que cai o mundo se isto não for resolvido. E portanto, antes de mais, eu acho que isto é tudo um enorme exercício de hipocrisia política”, afirmou.

Sobre a reivindicação dos professores verem recuperado o tempo de serviço em que as carreiras estiveram congeladas, a também antiga ministra das Finanças disse que muito provavelmente o Governo terá feito promessas que não podia cumprir e que os próprios sindicatos “sabem que é uma reivindicação inviável” dado o “impacto brutal” que teria no Orçamento.

O Governo prometeu alguma coisa que não era possível executar. Os sindicatos defendem uma coisa que sabem que não é possível executar e portanto manipulam os professores nessa reivindicação que sabem que é inviável”. "E portanto tudo isto é algo de muito insensato, de muito incoerente, de muito leviano, porque não existe nenhum estudo, nenhuma base. Ou se existe, não se conhece”, realçou.

A antiga líder do PSD frisou que os próprios partidos que apoiam essa reivindicação aprovaram o Orçamento, que não contempla verbas para a satisfazer, e acusou essas forças políticas de estarem a “tentar capitalizar esse problema”.

É legítimo que se pense que há uma encenação porque, se todos sabem que isto não é possível e todos reivindicam uma coisa que sabem que não pode ser executada, estão a fazê-lo porquê? Manipulando os professores, que eu acho que é, de todos estes protagonistas, aqueles que estão com mais razão”. “Se não for uma encenação, é de uma hipocrisia política absolutamente assustadora. E portanto eu prefiro pensar que é uma encenação”, defendeu.

Angola: encenação ou mudança real no regime?

No mesmo espaço de comentário, Manuela Ferreira Leite comentou as exonerações levadas a cabo pelo novo Presidente da República de Angola, João Lourenço, que afastou os filhos do ex-presidente José Eduardo dos Santos dos locais de poder que detinham.

Para a comentadora da TVI, é “evidente” que as substituições que foram feitas em Angola “atingem o coração do anterior regime", mas o que está ainda por saber é se o que está em causa é uma encenação ou uma mudança real no regime político.