A Seat atualizou agora a sua espaçosa e versátil Alhambra com o novo nível de equipamento Xcellence, melhorando o design e a tecnologia já presentes nesta Monovolume.

O novo nível de equipamento Xcellence melhora os atributos do Alhambra ao mesmo tempo que realça as qualidades de design e de tecnologia.

Posicionando-se acima dos níveis Reference e Style, o Xcellence reforça a, já de si completa, lista de equipamento: ganha uma nova grelha dianteira de padrão tridimensional, sensores de estacionamento, sistema Keyless, frisos cromados, barras de tejadilho cromadas, protetores exclusivos de ilharga Xcellence e revestimentos e tecidos exclusivos do Xcellence. Também ficarão disponíveis jantes de liga leve de 18 polegadas com novo design.

O design exterior é enriquecido com a nova grelha dianteira estampada e o renovado logo Seat, que passa a ter embutido o sensor de radar, tecnologia que permite a introdução do sistema de segurança da Seat, Front Assist – equipamento fornecido de série no nível Xcellence. Tal como passa a fazer parte do equipamento a tecnologia de assistência à manutenção na faixa de rodagem com a integração de uma câmara dianteira multifunções. O acabamento cromado dos frisos das janelas e das barras de tejadilho garantem um visual premium ao Alhambra.

No interior, a iluminação do habitáculo faz-se com dispositivos LED, solução em que a Seat aposta para garantir melhor iluminação através de tecnologia eficiente.

Para além diss passou a contar com duas tomadas USB na segunda fila de bancos para recarga de dispositivos eletrónicos.

A gama Alhambra será composta por uma motorização a gasolina e três opções Diesel. O 1.4 TSI de 150CV estará disponível com caixa manual e DSG; enquanto nos blocos Diesel, o 2.0 TDI de 115CV terá acoplada uma caixa de velocidades manual e o 2.0 TDI de 150CV terá disponível transmissão manual, DSG e 4Drive. O motor Diesel mais potente será o 2.0 TDI de 177CV, disponibilizado com DSG e 4Drive.