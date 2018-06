A Volvo anunciou que em 2025 quer que pelo menos 25% dos plásticos em cada um dos seus carros seja de material reciclado.

Para demonstrar essa ambição, a marca sueca produziu uma versão especial do XC60 T8 híbrido plug-in idêntico no exterior ao novo SUV em produção, mas substituindo uma série de componentes de plástico do interior por equivalentes feitos em materiais reciclados.

Stuart Templar, diretor de sustentabilidade da Volvo Cars, mostra no vídeo as diferenças entre o novo XC60 no mercado e esta versão de demonstração emblemática da limpeza dos oceanos em relação aos resíduos plásticos.

Na sua campanha de defesa do ambiente, a marca sueca já anunciou que vai eliminar os plásticos de uso único nas suas instalações e eventos até 2019 bem como no ano de 2025 quer que metade das vendas resultem dos seus veículos totalmente elétricos.

VEJA TAMBÉM: