O World Shopper Conference Iberian que se realiza no Centro de Congressos do Estoril nos dias 18 e 19 maio vai contar com veiculo 100% autónomol.

Já imaginou estar parado num semáforo e constatar que o automóvel ao lado não tem condutor? Isto é o futuro e vai ser apresentado no mais importante evento ibérico dedicado à inovação no sector automóvel e mobilidade. Realiza-se no Centro de Congressos do Estoril e será lá que 50 oradores de 9 países irão divulgar as grandes novidades e as estratégias a seguir. Mas as estrelas são dois veículos: um a hidrogénio, que circula pela segunda vez em Portugal, e outro de condução 100% autónoma (nível 5 ) em estreia absoluta.

Os portugueses vão poder, pela primeira vez, circular em Portugal num veículo 100% autónomo. Será na 8ª edição do World Shopper Conference Iberian que é, actualmente, o único evento na península ibérica que reúne profissionais do setor automóvel, profissionais da mobilidade, investidores e empreendedores.

A mobilidade e o setor automóvel estão numa fase de grande inovação, devido à necessidade de reduzir acidentes, emissões poluentes, congestionamentos e de satisfazer as expectativas de mobilidade das pessoas. O conceito de utilização do automóvel, os novos modos de propulsão e a autonomização da condução vão transformar a forma como se produzem e comercializam estes veículos. As empresas terão de procurar novos modelos de negócio e os profissionais terão que desenvolver novas competências.

O World Shopper vai contar com 50 oradores da Alemanha, França, Bélgica, Canadá, Portugal, Espanha, Brasil, Estados Unidos e Reino Unido. No dia 18, as apresentações dos oradores terão um caráter mais estratégico (Strategic Sessions), enquanto que no dia 19 serão conteúdos mais formativos (Learning Sessions), distribuídos pelos temas da mobilidade, setor automóvel e assuntos transversais.

Em ambos os dias os participantes vão poder experimentar um dos mais inovadores conceitos da condução autónoma e das novas tecnologias de propulsão. A NAVYA disponibilizará demonstrações do Autonom Shuttle: um veículo autónomo, sem volante nem pedais, para utilização em cidades e grandes espaços privados. A Toyota Portugal proporcionará demonstrações do Toyota Mirai, a primeira berlina “Fuel-cell” produzida em grande série.

A organização da World Shopper Conference Iberian iniciou este ano uma parceria com a Câmara Municipal de Cascais. O objetivo é fazer com que este evento e Cascais se tornem, cada vez mais, numa referência internacional de inovação em mobilidade.