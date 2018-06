O Volkswagen I.D. R estabeleceu um novo recorde absoluto da famosa “Corrida até às Nuvens” em Pikes Peak. O superdesportivo totalmente elétrico da VW subiu a montanha do Colorado, nos EUA em 7m57.148s.

O novo recordista é agora Romain Dumas com o piloto francês a levar a bom porto o trabalho da Volkswagen 250 dias depois da apresentação do projeto batendo a anterior melhor marca absoluta em 16 segundos – que era de Sébastien Loeb num Peugeot 208 de 875 cv de potência.

O Volkswagen I.D R Pikes Peak é o topo de gama do projeto elétrico da VW e os 670 cv de potência em menos de uma tonelada de peso dos seus motores elétricos estiveram à altura do teste com que apresentou ao mundo as suas credenciais no percurso de 156 curvas ao longo dos 19.99 km da subida.