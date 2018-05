Um mês depois da apresentação do FL Elétrico, a Volvo Trucks anuncia agora o aumento «desta frota» com o novo FE Elétrico, modelo “concebido para distribuição urbana mais pesada e operações de transporte de resíduos com pesos brutos até 27 toneladas”

"Com a introdução do Volvo FE Elétrico, temos uma gama completa de camiões elétricos para operações urbanas (...). Isso abre a porta a novas formas de cooperação com cidades que pretendem melhorar a qualidade do ar, reduzir o ruído do trânsito e diminuir os congestionamentos em horas de ponta, dado que as operações comerciais podem ser realizadas silenciosamente e sem emissões de gases de escape, às primeiras horas de manhã ou à noite", diz o presidente da Volvo Trucks, Claes Nilsson.

O primeiro Volvo FE Elétrico, um camião de recolha de resíduos vai começar a trabalhar no início de 2019 na segunda maior cidade da Alemanha: Hamburgo.

O novo Volvo FE Elétrico será disponibilizado em diversas variantes para diferentes tipos de serviços de transporte. Com um peso bruto de 27 toneladas de 27 toneladas, o FE Elétrico com transmissão de duas velocidades Volvo dispõe de dois motores elétricos com 370 kW de potência máxima (260 kW de potência contínua) e um binário máximo de 850 Nm.

O armazenamento de energia: é feito com baterias de iões de lítio (200–300 kWh) tendo o FE elétrico uma autonomia até 200 km e apresentando dois sistemas de carregamento: CCS2, com potência máxima de carregamento de 150 kW CC; e carregamento de baixa potência, com potência máxima de carregamento de 22 kW CA.

De baterias vazias até completamente carregadas (300 kWh), o tempo de carregamento é CCS2 150 kW é de aproximadamente 1 horae meia, enquanto o carregamento de baixa potência é de aproximadamente 10 horas.

Como o FL, o FE Elétrico estará à venda globalmente na Europa no próximo ano.

VEJA TAMBÉM: