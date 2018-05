A Volvo anunciou que o novo S60 que será lançado no mês que vem será o primeiro carro da marca a ser produzido já sem um motor diesel.

Esta decisão pretende “sublinhar o compromisso para um futuro a longo prazo para além do tradicional motor de combustão interna”.

A Volvo anuncia assim que todos os modelos com o lançamento previsto já para 2019 chegarão com três unidades motrizes: híbrido a gasolina leve; híbrido a gasolina plug-in; e com baterias elétricas.

“O nosso futuro é elétrico e já não desenvolveremos uma nova geração de motores diesel. Vamos descontinuar os carros com motor apenas de combustão interna, com as versões híbridas a gasolina como opção transitória enquanto no dirigimos para a eletrificação. O novo S60 representa o próximo passo nesse compromisso”, afirma o presidente e diretor executivo da Volvo Cars, Häkan Samuelsson.

A marca sueca já definiu como objetivo que os veículos totalmente elétricos correspondam a 50 por cento das suas vendas globais em 2025.

O S60 sucede à carrinha V60, já lançada no início do ano. A berlina que virá já sem diesel estará disponível inicialmente com motores a gasolina Drive-e de quatro cilindros e com duas versões híbridas a gasolina plug-in – as versões híbridas leves surgirão mais tarde no ano.

