A Volvo Cars anunciou agora que já ultrapassou, as 400.000 unidades vendidas em todo o Mundo da 1ª geração do seu modelo Volvo V60.

Esta é uma cifra particularmente relevante para a marca numa altura em que se encontra precisamente a lançar a 2ª geração deste modelo de inegável sucesso.

Fazendo jus a uma histórica tradição de carrinhas Volvo, a 1ª geração Volvo V60 foi inicialmente apresentada em 2010, como uma referência de estilo e performance com um pack de segurança inigualável para data.

No seu avançado pack de segurança destacava-se a estreia mundial do Pedestrian Detection with full auto brake solução tecnológica avançada que permitia não só a deteção de peões que se atravessassem à frente do veículo, como também uma travagem automática caso o condutor fosse incapaz de travar a tempo.

Os objetivos iniciais de vendas apontavam para cerca de 50.000 unidades ano, de um modelo que seria predominantemente comercializado em solo europeu. Estes objetivos foram atingidos e reforçados, em 2015, com a chegada da versão V60 Cross Country.

A marca sueca encontra-se atualmente em fase de lançamento da nova geração da Volvo V60, modelo que promete continuar a senda de sucesso do seu antecessor. Tendo por base a nova plataforma SPA da Volvo - Scalable Product Architecture, utilizada nos modelos da Série 90 e no Novo XC60, a nova Volvo V60 é sinónimo de elegância e versatilidade e constitui um novo capítulo na história da marca no que toca ao design e ao desenvolvimento de carrinhas.