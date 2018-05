A Volkswagen anunciou a apresentação do novo Golf GTI para o meeting de Wörthersee anunciando-o com o carro de estrada mais veloz da marca alemã.

Novo Volkswagen Golf GTI TCR com motor turbo TSI terá 286 cv e será a versão de estrada do carro de corridas que lhe dá nome com 345 cv e que venceu o TCR duas vezes.

O limitador eletrónico de velocidade pode ser retirado para chegar aos 264 km/h em vez dos 250 previstos e, com uma velocidade de ponta idêntica ao seu irmão de pista, o novo Golf GTI TCR torna-se “o Golf mais veloz, e de forma geral o Volkswagen mais veloz, licenciado para utilização em estradas públicas”.

A produção está quase a começar com vista a um lançamento previsto para o final do ano.