A Mercedes já revelou oficialmente o Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury, o SUV topo de gama que faz do luxo não só um cartão de visita, mas uma forma de estar e de se apresentar.

E é no Auto China, o Salão Automóvel de Pequim, que começa (para o público) no fim de semana, que a estreia mundial é feita (depois da «rodagem online»).

Concebido como um veículo elétrico com quatro motores e tração integral, o concept apresenta um design que funde os conceitos de uma berlina topo de gama e os

de um SUV seguindo a filosofia «Pureza Sensual» inaugurada com o novo Classe A, como frisa o diretor de design da Daimler AG, Gorden Wagener.

“O Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury é um arquétipo totalmente novo de um tipo nunca antes visto. O nosso conceito combina o ADN de um SUV com o de uma berlina para produzir um SUV ultramoderno de três volumes. Com sensualidade e sofisticação pura, criámos um veículo intemporal que sublinha o posto da Mercedes-Maybach como a marca de luxo em definitivo.”

Unindo a “perfeição da Mercedes-Benz” com a “exclusividade da Maybach” o novo Vision em forma SUV também “funde influências do Oeste e do Extremo Oriente” no sentido de um “diálogo cultural automóvel” em que se destaca o uso das madeiras “tradicionais no mobiliário chinês”. A Mercedes não esconde o “mercado chinês” como alvo preferencial onde têm “especial sucesso” os segmentos «notchback» e SUV que este carro combina.

“Espaço e conforto” combinados com uma posição elevada dos ocupantes rodeados dos “melhores materiais” oferecem uma “experiência de luxo” por detrás da grelha de barras verticais (estreada com o Vision Mercedes-Maybach 6 de 2016) ladeada pelos faróis de três óticas numa frente com grandes entradas de ar laterais e uma horizontal com friso cromados apontando ao caráter “desportivo” e “dinâmico”.

Bancos luxuosos num ambiente de relaxamento que vai desde o serviço de chá feito e servido na consola central ao serviço de massagens são exemplos de um carro “primeiramente destinado” a ter um motoristas para que os passageiros de trás desfrutem do “bem estar” num espaço interior todo ele controlado pelo toque (dos «touch screens» aos «touch pads» e outros botões com o mesmo modo de ativação).

Vários níveis de visualização dos controlos ou os controlos por voz são as ferramentas à disposição do condutor dentro da plataforma inteligente MBUX (Mercedes-Benz User Experience) também estreada no Classe A.

Os quatro motores elétricos do Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury produzem 550 kW (750 cv de poténcia) e bateria tem uma capacidade de 80 kW permitindo uma autonomia de 500 quilómetros. Com uma capacidade para fazer carregamentos rápidos de cinco minutos para acrescentar 100 km de autonomia quando for necessário, o SUV Mercedes-Maybach é limitada eletronicamente aos 250 km/h.