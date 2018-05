Os carros com motores movidos a gasolina foram os mais vendidos no 1º. trimestre na União Europeia, representando 55,5% do total (+14,6 na comparação homóloga), enquanto os que usam gasóleo tiveram um peso de 37,9% (-17%).

Segundo as informações da Associação Europeia de Fabricantes Automóveis (ACEA), reveladas pela «Lusa», as vendas de veículos ligeiros de passageiros elétricos apresentaram uma acréscimo de 47%, na comparação homóloga, com uma representatividade de 1,7% no total do mercado comunitário.

O registo de carros a ‘diesel’ totalizou 1.574.333 unidades nos primeiros três meses de 2018, menos 323 mil do que no mesmo período de 2017.

Entre janeiro e março foram vendidos 2.303.129 veículos a gasolina, quase mais 300 mil unidades do que no mesmo período do ano passado

A escolha por energias alternativas também registou um aumento de 26,9%, com o registo de carros com baterias elétricas a crescer 34,3% e de híbridos ‘plug-in’ a avançar 60,2%.

Nos 28 Estados-membros foram vendidos quase 140 mil carros híbridos elétricos, o que representa uma subida de 25,7%.

Na comparação com 2017, a Alemanha liderou os aumentos de veículos movidos a energia alternativa (+73,4%), seguindo-se Espanha (+53,4%) e França (+15,3%).

Já em Portugal foram vendidos no período em analise 726 carros elétricos (+96,7%), 794 híbridos ‘plug-in’ (+104,1%) e 1.664 híbridos (+64,3%). O total de carros movidos a energias menos poluentes foi de 3.777 (+75,2%).

Com motores movidos a gasóleo foram vendidos em Portugal, entre janeiro e março, 34.138 veículos (-9,1%), enquanto os registos a gasolina mostram 25.314 unidades, numa subida de 25,6%.

