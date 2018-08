A nova geração Volvo XC60, ultrapassou este mês as 150.000 unidades vendidas em todo o Mundo. Esta é uma marca histórica para a marca e ilustrativa da aceitação que o XC60 tem vindo a receber nos vários mercados.

Tendo sido considerado o Carro do Ano pelos jurados do World Car of the Year e o Carro mais Seguro do Ano pela EuroNCAP, o Novo XC60 tem sido um verdadeiro sucesso de vendas para a Volvo continuando assim a senda da geração antecessora. Recorde-se que a primeira geração vendeu 1,072 milhões de unidades em 10 anos de serviço.

Atualmente, o XC60 é o modelo que a Volvo mais vende em todo o Mundo a que se segue gama V40/V40 Cross Country e o modelo XC90.

