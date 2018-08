A Seat anunciou esta sexta-feira que entrou no segundo semestre do ano em ritmo de recordes. Depois de completar os melhores primeiros seis meses na história da empresa, as vendas cresceram 35,7% face a igual período em 2017, para um total de 52.700 veículos vendidos (2017: 38.900). Com este resultado, a Seat obteve o melhor mês de julho na história da companhia, superando o resultado alcançado em 2001 (46.200 unidades).

Entre janeiro e julho do corrente ano, a Seat comercializou 342.700 veículos, o que representa um crescimento de 20,1% em relação ao período homólogo do ano passado, obtendo o maior volume de vendas da marca nos primeiros sete meses do ano.

Os resultados alcançados até julho apoiam-se numa substancial melhoria dos mercados onde a marca opera, muitos deles com crescimentos acima dos 20%. Espanha é o maior mercado, com 72.900 veículos vendidos (+16,0%). Além disso, a Seat é a marca líder no país e o Leon e o Ibiza são os modelos com maior número de matrículas. O segundo mercado da Seat é a Alemanha, com um aumento de 26,4% e onde se venderam 71.400 automóveis. No Reino Unido, a Seat avança contra a tendência do mercado e cresce 23,5% (total: 41.600 automóveis). França é o quarto país a absorver o maior volume de veículos da marca (18.900 veículos), e é um dos mercados que mais cresce perante valores de subida de 23,2%, tal como acontece com Itália (14.200; +27,1%).

Já em Portugal as vendas da Seat cresceram 22,2% com 6.800 veículos vendidos.

