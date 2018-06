A Aston Martin revelou os seus novos Vantage GT3 e GT4 de competição, isto na véspera do Vantage GT3 fazer a sua estreia no Aston Martin Racing Le Mans Festival.

Os novos GT3 e GT3 contam com um bloco V8 biturbo de 4.0 litros - Mercedes-AMG - afinado pela Aston Martin Racing.

O Vantage GT3, que pesa 1245 kg, debita 535 cv e 700 Nm de binário máximo e foi construído a partir de um chassis de alumínio, e baseado no carro de estrada, possui uma caixa de velocidades sequencial de seis velocidades Xtrac, uma embraiagem multi-discos Alcon, amortecedores ajustáveis ​​de 4 vias Öhlins e travões Alcon e Bosch Motorsport. ABS.

O GT3 vem assim substituir o carro de maior sucesso da Aston Martin, o V12 Vantage GT3 e a marca britânica revelou que o novo modelo só vai ser homologado para competição a partir de 1 de março de 2019

Quanto ao Vantage GT4 está apenas em exposição no fim de semana em Le Mans e desenvolvido para a categoria GT4, este desportivo da Aston Martin também será homologado para competição no dia 1 de março do próximo ano.

