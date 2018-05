O submarino com a marca da Aston Martin já tem forma definida e ficou agora também a saber-se que o submergível vai conseguir descer até 500 metros de profundidade.

A marca britânica especializada em automóveis desportivos e a Triton Submarines anunciaram a conclusão da fase de design do Project Neptune e a assinalar esse facto revelaram algumas características do veículo preparado para dois passageiros e um piloto.

O submarino vai agora entrar na fase de produção do primeiro modelo cuja primeira apresentação ao público está prevista para o final deste ano.

O trabalho de hidrodinâmica, do corpo do submergível e do luxo interior iniciados em 2017 pretendem ser o resultado das imagens das duas marcas, quer na “elegância” da Aston Martin quer na visibilidade quase a 360º característica da Triton.