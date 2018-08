A empresa portuguesa Ton-up Garage, levou a sua Yamaha XSR700 'de regresso ao futuro' com um design inspirado em sons sintéticos e sonhos de néon.

A sua moto, a 'Outrun', demonstrou toda a versatilidade que a gama Sport Heritage da Yamaha pode oferecer, à medida que foi sendo transformada numa fantástica peça digna dos anos 80.

A Ton-up Garage procurou inspiração por toda a parte, tendo optado em última instância pelo conceito de como se pensava nos anos 80 que o futuro seria; brutal, frio e impetuoso.

Para isso foi buscar inspiração ao filme Tron dos anos 80. As cores de néon e as linhas agressivas recordam-nos de como imaginávamos o futuro não há muito tempo. A carenagem foi feita à mão, utilizando polígonos de alumínio soldados com um acabamento em escovado e uma camada de verniz transparente.

A Ton-up Garage fabricou manualmente as próprias jantes e o escape em aço inoxidável para complementar o visual e a sensação de condução da moto e instalou-lhe pneus de competição homologados para circulação na via pública.

A moto teve a sua apresentação na 'Wheels and Waves' de 2018 como uma das seis XSR700 integrantes do projeto Yard Built da Yamaha com o tema "Regresso ao futuro". A 'Outrun' da Ton-up Garage chamou verdadeiramente a atenção de todos e venceu, na respetiva categoria, a histórica competição Punk's Peak.