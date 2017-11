Será um monolugar da Fórmula E tão veloz quanto o mamífero mais rápido do mundo? A equipa da Techeetah foi descobrir com ajuda piloto Jean-Eric Vergne numa ação que decorreu na África do Sul.

O objetivo desta promoção é sensibilizar as pessoas para os perigos do aquecimento global para determinadas espécies selvagens. De acordo com o Fundo Mundial para a Vida Selvagem, a chita é uma espécie em perigo devido às mudanças climatéricas.

O mamífero está categorizado como espécie "vulnerável" na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza de espécies ameaçadas. Segundo a lista existem apenas 6700 chitas na natureza.

Relembre-se que a Federação Internacional Automóvel (FIA) tem assumido um papel importante na educação ambiental dos automobilistas e no desporto motorizado com o lançamento da Fórmula E.