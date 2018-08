A apresentação do Bugatti Chiron Divo está quase a acontecer e a marca de Molsheim continua a aguçar o apetite para o tão esperado dia.

Desta vez, o Divo de 5 milhões de euros é antecipado em forma de som, sem mostrar uma única imagem do aguardado hiperdesportivo.

E o destaque vai todo para o ronco do que se presume ter origem no 8.0 litros W16 que já se conhece do «normal» Chiron.

A espera está quase a acabar...

