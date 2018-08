A Volkswagen revelou agora mais informações sobre o novo T-Cross, o SUV da marca que se destaca pela sua funcionalidade.

O T-Cross que vai chegar ao mercado no início de 2019 vai contar com uma bagageira com capacidade de carga entre 385 e 455 litros, dependente da posição dos bancos traseiros, que podem deslizar horizontalmente. Com os bancos rebatidos, a capacidade de carga da bagageira do T-Cross é de 1.281 litros.

Tendo como base a mesma plataforma MQB-A0 já utilizada no Polo, o novo T-Cross conta com 4,107 metros de comprimento e chama a atenção para a sua habitabilidade e flexibilidade.

De acordo com a marca, será um dos SUV mais seguros da sua categoria, graças uma ampla gama de sistemas de assistência à condução, onde se destaca o sistema de visão periférica Front Assist e o assistente de faixa de rodagem Lane Assist (ambos de série), o Blind Spot Sensor, o sistema de deteção de peões e o sistema de proteção proativa dos ocupantes do veículo.

A Volkswagen defende que T-Cross será um SUV diferente, e pretende afirmar-se como a escolha certa de entrada na gama, por ser um SUV para pequenas e grandes aventuras.