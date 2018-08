O SUV 1.000.000 da Skoda acabou de sair da linha de produção e a marca checa e esse número redondo foi atingido com um Karoq verde esmeralda metálico.

Iniciada no segmento com o Yeti em 2009, é também este o modelo que está no topo da lista interna dos SUV da Skoda com 684.500 unidades produzidas até 2017.

Com produção iniciada em 2016 o Kodiaq já regista 215.700 mil veículos.

O Skoda Kamiq tem uma produção de 12.000 unidades e o Karoq está nas 87.800.